Потенциал экономического роста Армении довольно высок: Moody's

В течение следующих нескольких лет в Армении сохранится высокий потенциал экономического роста - около 5-6%. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в апрельском отчете международного рейтингового агентства «Moody's».

Согласно отчету, экономика Армении обладает потенциалом устойчивого роста, несмотря на возможную стагнацию в этом году, сильное экономическое и финансовое управление помогает укрепить экономику и смягчить последствия шоков.

Организация прогнозирует, что в связи со вспышкой коронавируса и низкими ценами на нефть в 2020 году в Армении будет зафиксирована стагнация, однако подчеркиваются позитивные перспективы экономики Армении.

«В ближайшие несколько лет в Армении сохранится высокий потенциал экономического роста в 5-6%, поскольку существует диверсификация факторов, способствующих росту реального ВВП в Армении. Ожидается, что экономический рост в Армении в 2020 году составит около 0,5%, а в 2021 году он будет восстанавливаться быстрыми темпами», - говорится в докладе.

Повышение доверия к макроэкономической политике и институтам и их эффективности, а также структурным реформам, направленным на укрепление правопорядка, будет сдерживать негативные последствия экономических потрясений.

В докладе говорится, что суверенный рейтинг Армении может быть улучшен, если в будущем будут реализованы реформы, которые повысят экономическую конкурентоспособность Армении, ее институциональную репутацию и эффективность. Наряду с улучшением структуры внешней позиции повышение конкурентоспособности и прямых иностранных инвестиций также будет способствовать повышению рейтинга. Суверенный рейтинг Армении может быть понижен в случае замедления реформ.