Предстоящие на 18 апреля мероприятия
18:45, Апрель 17, 2020
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- 20:16 В Арцахе два гражданина, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выписаны из больницы
- 20:10 Начальник паспортно-визового управления полиции Армении Карапет Тумасян освобожден с должности
- 19:20 Мероприятия по нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса эффективно реализуются
- 19:14 Потенциал экономического роста Армении довольно высок: Moody's
- 18:45 Предстоящие на 18 апреля мероприятия
- 18:36 В аэропорту “Домодедово” находится 135 граждан Армении: рейсов пока не предусмотрено
- 17:53 Очередное судебное заседание по делу Роберта Кочаряна строя состоится 8 мая
- 17:51 COVID-19. В мире заразилось более 2 млн 200 тыс человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-04-20
- 17:45 Азиатские индексы - 17-04-20
- 17:21 Серж Саргсян допрошен в СНБ в качестве свидетеля
- 17:18 Секретарь Совета безопасности Армении принял новоизбранного президента Республики Арцах
- 16:55 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 7
- 16:42 Звезды примут участие в онлайн концерте, прибыль которого будет направлена на борьбу с коронавирусом
- 16:39 Офис главного уполномоченного намерен расширить число участников программы “К делу”
- 16:36 В Италии готовятся к пляжному сезону. РИА Новости
- 16:30 Заре Синанян считает маловероятной реализацию программы “Шаг к дому” в этом году
- 16:20 В отношении Ваагна Арутюняна не будет применен арест
- 16:14 24 апреля в 12.00 зазвучат колокола всех церквей, будет отслужена Святая Литургия
- 15:55 Более половины инфицированных в Иране выздоровели
- 15:51 Армения стремится смягчить негативное влияние эпидемии коронавируса на экономику и банки: “Мудис”
- 15:42 Глава Минздрава ФРГ объявил, что эпидемия коронавируса в стране - под контролем. Deutsche Welle
- 15:37 ЦБ Армении полноправный член международной платформы “Сотрудничество зеленой финансовой системы”
- 15:35 На улице Сараланджи обнаружена граната без взрывчатки
- 15:20 Тигран Хачатрян встретился с представителями компаний легкой промышленности
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