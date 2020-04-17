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В аэропорту “Домодедово” находится 135 граждан Армении: рейсов пока не предусмотрено

В аэропорту “Домодедово” находится 135 граждан Армении: рейсов пока не предусмотрено

Посол Армении в России Вардан Тоганян в очередной раз связался по видеосвязи с находящимися в аэропорту “Домодедово” гражданами Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в России.

«Граждане отказались следовать нашим многочисленным обращениям и принять предложение переехать в гостевые дома, предпочитая оставаться в аэропорту. Граждане также отказались от еды, предоставленной посольством. На данный момент в аэропорту находятся 135 граждан Армении», - говорится в сообщении.

Посольство Армении отмечает, что в ближайшее время рейсов в Армению не планируется, и как только будет информация о возможном полете, они предоставят дополнительную информацию.


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БелТА


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