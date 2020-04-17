Очередное судебное заседание по делу Роберта Кочаряна строя состоится 8 мая

Очередное судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна строя состоится 8 мая. Как сообщила Арменпресс адвокатская группа Кочаряна, Расследующая уголовное дело судья Анна Данибекян, которая с 13 марта находилась в отпуске, сегодня вышла на работу и вновь оформила отпуск».