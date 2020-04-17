COVID-19. В мире заразилось более 2 млн 200 тыс человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 2 млн 200 тыс 377. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 147 тыс. Число выздоровевших - 558 тыс 150 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 678 тыс 210 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 34 тыс 641 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 184 тыс 948. Число смертности в Испании составляет 19 тыс 315 человек.

В Италии число инфицированных - 168 тыс 941 человек, число летальных исходов - 22 тыс 170. Во Франции - 165 тыс 027 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 17 тыс 920. В Германии – 138 тыс 273 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 4 тыс 105.

Показатель заражения в Великобритании выше, чем в Китае - 103 тыс 093 инфицированных, число летальных исходов - 13 тыс 093. В Китае - 82 тыс 962. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 4 тыс 632 человека. За день здесь зафиксировано 1290 случаев смерти, хотя в последние дни количество смертей резко снизилось.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 79 тыс 494 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 958 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 74 тыс 193, в Бельгии - 36 тыс 138, в Нидерландах - 30 тыс 449, в Бразилии - 30 тыс 449, в Канаде - 30 тыс 106.

В Грузии зарегистрировано 370 случаев заражения коронавирусом, в России - 32 тыс 8. За день выявлено более 4 тыс новых случаев заражения.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 5 тыс 825 человек, здесь зарегистрировано 35 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 4 тыс 663 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 196 человека. Число инфицированных - 2 673. Число инфицированных в Ираке - 1 434, смертность - 80. В Кувейте зарегистрировано 5 летальных случаев, 1 658 случаев заражения.

Глава Минздрава ФРГ объявил, что эпидемия коронавируса в стране - под контролем

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) подвел позитивные промежуточные итоги карантинных мер, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. "По данным на сегодняшний день, эпидемия под контролем и стала более подконтрольной", - сказал христианско-демократический политик на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 17 апреля.

Шпан назвал "полным торможением" строгое прекращение общественной и экономической жизни в Германии с середины марта. "Теперь мы можем сказать, что это было успешным", - отметил он.

По словам министра, количество новых случаев инфекции снижается. При этом с 12 апреля ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется. "Система здравоохранения ФРГ ни в один период времени не была перегруженной", - заверил он.

Благодаря успехам в борьбе с эпидемией, уже с мая больницы начнут возвращаться к нормальному режиму работы, отсроченные из-за коронавируса хирургические операции будут выполнены. В то же время от 25 до 30 процентов коек в отделениях реанимации будут на первом этапе по-прежнему зарезервированы для пациентов с коронавирусом.

По словам Йенса Шпана, в Германии протестировано на коронавирус уже 1,7 млн человек. В настоящее время в ФРГ еженедельно проводится около 350 тысяч тестов, их количество при наличии необходимых реактивов может быть доведено до 700 тысяч в неделю.

В Дании откроются салоны красоты и автошколы

Дания продолжает ослаблять карантинный режим.

Власти Дании заявили о постепенном снятии ограничений. В частности, с 20 апреля в стране откроются парикмахерские, салоны красоты, автошколы и еще некоторые не крупные компании.

В Дании занятия в школах для детей младше 11 лет уже начались.

Рестораны, бары и спортзалы пока останутся закрытыми. Границы страны также пока закрыты.

С момента вспышки инфекции в Дании насчитывается более 7 000 случаев заражения, 321 человек скончались.

В Италии готовятся к пляжному сезону

Заместитель министра культуры Италии Лоренца Буонаккорси заявила, что власти разрабатывают ряд административных мер для обеспечения безопасного расстояния на пляжах.

По ее словам, пока не существует вакцины от коронавируса, нельзя говорить о возвращении к "нормальной жизни", но власти работают, чтобы сделать возможным отдых на море для итальянцев.

Обсуждаются такие варианты как уменьшение количества шезлонгов с введением сервиса их предварительного бронирования, разнесение зонтов на расстояние 10-14 метров друг от друга, установка специальных временных интервалов посещения пляжа для групп высокого риска (пожилые люди).

Обязательными будут регулярная дезинфекция пляжного оборудования, песка и мест общего пользования. Общих игровых площадок и массовых мероприятий, например, пляжного волейбола, — не будет. Из баров исчезнет многоразовая посуда.

Остается открытым вопрос, нужно ли носить маску на пляже.

Пилотный проект, как может быть организован безопасный отдых на пляже, подготовили в регионе Эмилия-Романья, где находятся такие курорты как Римини, Риччоне, Равенна, Чезенатико, Мизано-Адриатико.

Надо возобновлять учебный процесс — Лукашенко

В Белоруссии необходимо уже со следующей недели приступить к учебному процессу в школах. Об этом сегодня, 17 апреля, о время рабочей поездки в Гродненскую область заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

По его словам, в деревне с этим проблем нет, ОРВИ уже закончилось.

"Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс, — уточнил Лукашенко. — Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс».

10 апреля, не объявляя эпидемии и отрицая необходимость масштабных карантинных мероприятий, президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё на неделю продлил школьные каникулы. Предыдущее продление весенних каникул объявлялось с 6 апреля по 11 апреля. Нынешнее продление каникул объявлено до 18 апреля.

В Австралии призвали Китай предоставить данные о происхождении COVID-19

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, сообщает телеканал 9 News.

Даттон отметил, что коронавирус унес жизни более 60 австралийцев и сотни человек в стране находятся в тяжелом состоянии.

"Все эти семьи потребовали бы ответов и прозрачности. Я не думаю, что мы бы попросили слишком много. От нас бы этого точно потребовали, если бы Австралия оказалась в эпицентре распространения этого вируса, в обществе", - заявил он.

"Поэтому я считаю, что это долг Китая ответить на эти вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло, мы не хотим чтобы это повторилось, и мы знаем, что это не первый случай, когда вирус распространился с "влажных рынков", продающих диких животных, и нам нужна честность об этом", - добавил Даттон.

Ранее МИД КНР в ответ на обвинения в сокрытии информации по теме коронавируса заявил, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Трамп о плане возвращения американцев к работе: «Осторожно, шаг за шагом»

Президент Дональд Трамп в четверг изложил основные принципы, с учетом которых экономика США, серьезно пострадавшая в результате пандемии коронавируса, сможет открыться, что позволит вернуть в страну миллионы рабочих мест. Трамп представил новый план в четверг вечером во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Передает русская служба «Голоса Америки».

Президент отметил, что план будет реализовываться с учетом специфики и ситуации в каждом отдельно взятом штате. Штатам при этом следует применять поэтапный подход возвращения американцев к своим рабочим местам – в случае, если будет складываться благоприятная эпидемиологическая ситуация.

«Мы открываем не все сразу, а осторожно делаем шаг за шагом», - подчеркнул президент.

Как сообщает Associated Press, план Белого дома предусматривает ослабление ограничений на экономическую деятельность в районах с низким уровнем инфицирования коронавирусом. В наиболее пострадавших штатах ограничения будут действовать в течение более длительного времени.