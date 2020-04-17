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Серж Саргсян допрошен в СНБ в качестве свидетеля 

Серж Саргсян допрошен в СНБ в качестве свидетеля 

Адвокаты  третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна опровергают информацию о возбуждении нового уголовного дела против своего подзащитного, отмечая при этом, что третий президент был допрошен в СНБ в качестве свидетеля. Арменпресс представляет сообщение адвокатской группы Сержа Саргсяна по этому поводу:

«Мы сообщаем, что распространенная в некоторых СМИ информация о том, что якобы возбуждено новое уголовное дело в отношении третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна, является абсолютно дезинформацией.

Отметим также, что г-н президент был допрошен в качестве свидетеля на прошлой неделе по делу, расследуемому Следственным отделом СНБ. Мы призываем воздерживаться от распространения дезинформации».

В беседе с Арменпресс в пресс-службе генеральной прокуратуры Армении сообщили, что в настоящее время есть дела, предположительно связанные с Саргсяном, но никакой дополнительной информации не предоставляется.


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