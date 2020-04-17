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Секретарь Совета безопасности Армении принял новоизбранного президента Республики Арцах

Секретарь Совета безопасности Армении принял новоизбранного президента Республики Арцах

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса секретаря Совета безопасности, Армен Григорян поздравил Араика Арутюняна и подчеркнул важность становления демократических институтов в Арцахе.

Секретарь Совета Безопасности выразил готовность поддержать проведение реформ в сферах безопасности и обороны в Арцахе, а также гармонизацию институтов безопасности.

В конце встречи стороны подчеркнули важность совместных усилий в решении проблем безопасности.


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БелТА


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