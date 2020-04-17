Секретарь Совета безопасности Армении принял новоизбранного президента Республики Арцах
17:18, 17 Апрель, 2020
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса секретаря Совета безопасности, Армен Григорян поздравил Араика Арутюняна и подчеркнул важность становления демократических институтов в Арцахе.
Секретарь Совета Безопасности выразил готовность поддержать проведение реформ в сферах безопасности и обороны в Арцахе, а также гармонизацию институтов безопасности.
В конце встречи стороны подчеркнули важность совместных усилий в решении проблем безопасности.
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