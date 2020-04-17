Звезды примут участие в онлайн концерте, прибыль которого будет направлена на борьбу с коронавирусом

Более сорока армянских певцов и певиц, живущих и созидающих в разных странах мира, 2 мая примут участие в международном интерактивном онлайн-концерте. Выручка от мероприятия будет направлена на реализацию программ по борьбе с Covid19 в Армении, чтобы помочь системе здравоохранения приобрести необходимое дыхательное оборудование и соответствующие лекарства.

Как передает «Арменпресс», на концерте выступят Арут Памбукчян, Ивета Мукучян, Ара Мартиросян, Айко, Арам MP3, Тата, Шушан Петросян, Араме, Андин, Арменчик, Арман Ованнисян, Гарик и Сона, Мартин Мкртчян, Гриша Агаханян, Норо, Сона, Татул, Эрик Карапетян и другие.

Говоря об ожидаемой концертной программе, Айко опубликовал видеоматериал на своей официальной странице в Facebook, отметив, что в эти трудные дни мы должны быть едины.

Подробности о приобретении билетов на концерт, полном списке артистов, а также о своеобразном флешмобе можно получить по этой ссылке: https://all.me/tovmasyanfoundation

Мероприятие инициировано Благотворительным фондом “Товмасян”.

Анжела Амбарцумян