Офис главного уполномоченного намерен расширить число участников программы “К делу”

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Армении намерен расширить число участников программы “К делу”. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 17 апреля сказал руководитель офиса Заре Синанян.

“Срок подачи заявок закончился два дня назад, на 20 мест мы получили более 750 заявок. К нам обратились молодые люди, окончившие лучшие университеты мира. Думаем, что суммы некоторых программ, которые не будут реализованы, перераспрелим на финансирование этой программы и расширим программу “К делу”. Может быть, мы сможем привлечь большее число молодых специалистов в нашу систему управления”, - сказал Синанян.

Посредством программы “К делу” десятки молодых людей, живущих в диаспоре и имеющих степень магистра, получат возможность в течение года поработать в министерствах и ведомствах Республики Армения.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян