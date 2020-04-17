В Италии готовятся к пляжному сезону. РИА Новости
Заместитель министра культуры Италии Лоренца Буонаккорси заявила, что власти разрабатывают ряд административных мер для обеспечения безопасного расстояния на пляжах.
По ее словам, пока не существует вакцины от коронавируса, нельзя говорить о возвращении к "нормальной жизни", но власти работают, чтобы сделать возможным отдых на море для итальянцев.
Обсуждаются такие варианты как уменьшение количества шезлонгов с введением сервиса их предварительного бронирования, разнесение зонтов на расстояние 10-14 метров друг от друга, установка специальных временных интервалов посещения пляжа для групп высокого риска (пожилые люди).
Обязательными будут регулярная дезинфекция пляжного оборудования, песка и мест общего пользования. Общих игровых площадок и массовых мероприятий, например, пляжного волейбола, — не будет. Из баров исчезнет многоразовая посуда.
Остается открытым вопрос, нужно ли носить маску на пляже.
Пилотный проект, как может быть организован безопасный отдых на пляже, подготовили в регионе Эмилия-Романья, где находятся такие курорты как Римини, Риччоне, Равенна, Чезенатико, Мизано-Адриатико.
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