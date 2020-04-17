Заре Синанян считает маловероятной реализацию программы “Шаг к дому” в этом году

Главный уполномоченный по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Армении Заре Синанян считает маловероятным, что в этом году возможно будет реализовать программу “Шаг к дому”. Как передает «Арменпресс», об этом Синанян сказал на пресс-конференции.

“На летом была намечен одна из наших самых больших программ - “Шаг к дому”, а также “Лагерь юных лидеров”. На данный момент кажется маловероятным, что мы сможем реализовать эти программы в этом году”, - сказал Синанян.

Он отметил, что были запланированы также и три конференции, которые должны были состояться в Армении в сентябре, но они будут проведены в онлайн режиме.

“Мы попытаемся провести конференции в онлайн режиме. Мы должны адаптироваться к этой ситуации, и не должны позволять, чтобы наша связь с диаспорой была прервана”, - отметил Заре Синанян.

Главный уполномоченный по делам диаспоры выразил надежду, что будут реализованы проекты, запланированные на вторую половину года.

Учебно-познавательная программа “Шаг к дому” предусмотрена для юношей и девушек диаспоры в возрасте от 13 до 21 года.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян