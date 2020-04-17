В отношении Ваагна Арутюняна не будет применен арест

В отношении бывшего руководителя следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна арест не будет применен. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

“Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры”, - сказали в отделе по связям с общественностью прокуратуры.

Бывший руководитель следственной группы по делу 1 марта Ваагн Арутюнян привлечен в качестве обвиняемого в фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями, он объявлен в розыск.

За это время прокуратура несколько раз представляла в суд ходатайство об избрании в отношении Арутюняна меры пресечения в виде ареста, однако суд отказывал.

Арутюнян не признает обвинения, утверждает, что розыск незаконен.

15 марта 2020 года Ваагн Арутюнян был задержан в России и доставлен в прокуратуру Тверского района для проверки процесса экстрадиции, а уже 16 марта был отпущен на свободу на основании истечения срока давности уголовной ответственности, установленной законодательством РФ за инкриминируемое ему деяние.