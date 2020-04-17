24 апреля в 12.00 зазвучат колокола всех церквей, будет отслужена Святая Литургия

16:14, 17 Ապրիլ, 2020

В День памяти святых мучеников Геноцида армян - 24 апреля, в 10:30 в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и во всех храмах Армянской Апостольской Церкви за закрытыми дверями будет отслужена Святая Литургия, по завершении которой будет совершен молебен за Святых мучеников Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

В тот же день в 12:00 зазвучат колокола всех церквей в память о жертвах Геноцида армян.

“Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает сынов нашего народа в этих трудных условиях, в этот священный день в своих домах помолиться вместе с духовным классом, и в единном душевном порыве просить заступничества наших Святых мучеников перед Господом Богом за здоровую и безопасную жизнь разбросанного по всему миру нашего народа и за мир и благоденствие нашей Родины”, - говорится в обращении, распространенном информационной системой Первопрестола.