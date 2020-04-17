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Более половины инфицированных в Иране выздоровели

Более половины инфицированных в Иране выздоровели

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране 17 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1 499 человек, и общее число достигло 79 494. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что общее число летальных исходов увеличилось на 89, составив 4 958 человек.

В тяжелом состоянии находятся 3 563 человека. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели 54 064 человека.

Протестировано 319 879 человек.


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БелТА


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