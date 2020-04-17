Армения стремится смягчить негативное влияние эпидемии коронавируса на экономику и банки: “Мудис”

Цель мероприятий правительства Армении - помочь реальному сектору противостоять неблагоприятным рыночным условиям и избежать массовых дефолтов в корпоративном секторе. Об этом говорится в докладе “Армения стремится смягчить негативное влияние коронавируса на экономику и банки”, опубликованном “Мудис” за март.

Как передает «Арменпресс», в докладе отмечается, что меры, направленные на содействие экономике страны и смягчение негативного влияния эпидемии коронавируса, снизят негативное влияние на качество активов банков, которые могут возникнуть из-за их уязвимости к кредитованию и потребительскому кредитованию малых и средних предприятий (МСП).

По оценке “Мудиса”, предусмотренные правительством механизмы софинансирования и рефинансирования для корпоративного сектора, а также субсидирование процентных платежей по кредитам не создадут рисков для коммерческих банков, кроме того, будут способствовать кредитоспособности заемщиков и качеству портфелей банков.

“Мудис” оценил, что призыв ЦБ проявить индивидуальный подход к коммерческим банкам заемщикам, столкнувшимся с трудностями вследствие эпидемии коронавируса, не приведет к изменению классификации активов и к требованию дополнительного резервирования банков и, следовательно, в краткосрочной перспективе не окажет никакого влияния на требования уставного капитала банков.

В апрельском докладе 2020 г. отмечается, что банковский контроль и регулирование в Армении также прогрессивны и нацелены на будущее с целью обеспечения финансовой стабильности. В соответствии со стандартами Базель-3 ЦБ выполнил нормативные требования к капиталу и к ликвидности. Таким образом, с целью смягчения валютного риска и снижения долларизации в банковской системе ЦБ установил и сохранил строгие требования по кредитованию в иностранной валюте и применяет более высокое обязательное резервирование валютных депозитов, требуя, чтобы часть резервов хранилась в иностранной валюте.

Центральный банк Армении призвал коммерческие банки проявить индивидуальный подход к заемщикам, столкнувшимся с трудностями вследствие эпидемии коронавируса. Это особенно касается заемщиков в сферах высокого риска (например, гостиницы, рестораны, транспорт и сфера развлечений), которым были предложены механизмы реконструкции своих кредитов и применения льготного периода.

Гор Царукян