Глава Минздрава ФРГ объявил, что эпидемия коронавируса в стране - под контролем. Deutsche Welle

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) подвел позитивные промежуточные итоги карантинных мер, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. "По данным на сегодняшний день, эпидемия под контролем и стала более подконтрольной", - сказал христианско-демократический политик на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 17 апреля.

Шпан назвал "полным торможением" строгое прекращение общественной и экономической жизни в Германии с середины марта. "Теперь мы можем сказать, что это было успешным", - отметил он.

По словам министра, количество новых случаев инфекции снижается. При этом с 12 апреля ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется. "Система здравоохранения ФРГ ни в один период времени не была перегруженной", - заверил он.

Благодаря успехам в борьбе с эпидемией, уже с мая больницы начнут возвращаться к нормальному режиму работы, отсроченные из-за коронавируса хирургические операции будут выполнены. В то же время от 25 до 30 процентов коек в отделениях реанимации будут на первом этапе по-прежнему зарезервированы для пациентов с коронавирусом.

По словам Йенса Шпана, в Германии протестировано на коронавирус уже 1,7 млн человек. В настоящее время в ФРГ еженедельно проводится около 350 тысяч тестов, их количество при наличии необходимых реактивов может быть доведено до 700 тысяч в неделю.