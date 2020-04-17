ЦБ Армении полноправный член международной платформы “Сотрудничество зеленой финансовой системы”

Центральный банк Республики Армения, начиная с 15 апреля текущего года, официально является полноправным членом авторитетной международной платформы “Сотрудничество зеленой финансовой системы” (NGFS-NETWORK FOR GREENING FINANCIAL SYSTEM). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Отмеченная площадка сотрудничества была основана в декабре 2017 года на конференции “Одна планета”, состоявшейся в Париже. Учредителями стали центральные банки восьми стран (Франции, Англии, Нидерландов, Германии, Сингапура, Китая, Швеции, Мексики).

В настоящее время членами NGFS являются Центральные банки 63 стран или структуры, ответственные за регулирование и контроль финансовой сферы данной страны. В качестве наблюдателя к платформе присоединились и другие международные финансовые организации и контролирующие органы, в частности, МВФ, Всемирный банк и IFC, BIS, EBRD, EIB, Базельский комитет, IOSCO.

Цель NGFS - укрепить мировые возможности для реализации Парижского соглашения (обязательства по снижению выбросов углекислого газа и смягчению последствий глобального потепления на земле для противодействия климатическим изменениям) и с этой целью стимулировать и содействовать участникам финансовой системы в управлении рисками и привлечении зеленого финансирования (в частности, инвестиций в энергоэффективные, содержащие мало выбросов системы), реализации и устойчивому развитию инвестиций, направленных на охрану окружающей среды.

Для реализации этой цели деятельность NGFS направлена на поддержку внедрения лучших международных практик и стандартов зеленого финансирования в странах-членах и за ее пределами, а также на проведение аналитических работ в этом направлении.

Для получения более подробной информации о платформе можете воспользоваться следующей ссылкой: https://www.ngfs.net.