На улице Сараланджи обнаружена граната без взрывчатки
15:35, 17 Апрель, 2020
17-го апреля в 09:29 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле гаражей на улице Сараланджи в Ереване обнаружена граната. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехали две группы спасательного отряда Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.
Выяснилось, что была обнаружена граната F1 без взрывчатки.
Спасатели доставили гранату в безопасное место и обезвредили.
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