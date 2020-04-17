На улице Сараланджи обнаружена граната без взрывчатки

17-го апреля в 09:29 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле гаражей на улице Сараланджи в Ереване обнаружена граната. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали две группы спасательного отряда Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.

Выяснилось, что была обнаружена граната F1 без взрывчатки.

Спасатели доставили гранату в безопасное место и обезвредили.