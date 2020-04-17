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Тигран Хачатрян встретился с представителями компаний легкой промышленности

Тигран Хачатрян встретился с представителями компаний легкой промышленности

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян встретился с представителями компаний, действующих в сфере легкой промышленности Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Министр обсудил с предпринимателями возможности организации производств в чрезвычайной ситуации.

Хозяйствующие субъекты представили свои наблюдения об обязательных требованиях к профилактическим мерам в цехах. Отмечены проблемы, которые могут возникнуть в результате установления комендантом минимальных требований для предотвращения распространения эпидемии в цехах.

С предпринимателями были обсуждены также и критерии программ по нейтрализации экономических последствий эпидемиии коронавируса, возможности внесения в них изменений.

Тигран Хачатрян пообещал обсудить озвученные проблемы с другими членами правительства и отреагировать в кратчайшие сроки.


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БелТА


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