Тигран Хачатрян встретился с представителями компаний легкой промышленности
Министр экономики Армении Тигран Хачатрян встретился с представителями компаний, действующих в сфере легкой промышленности Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.
Министр обсудил с предпринимателями возможности организации производств в чрезвычайной ситуации.
Хозяйствующие субъекты представили свои наблюдения об обязательных требованиях к профилактическим мерам в цехах. Отмечены проблемы, которые могут возникнуть в результате установления комендантом минимальных требований для предотвращения распространения эпидемии в цехах.
С предпринимателями были обсуждены также и критерии программ по нейтрализации экономических последствий эпидемиии коронавируса, возможности внесения в них изменений.
Тигран Хачатрян пообещал обсудить озвученные проблемы с другими членами правительства и отреагировать в кратчайшие сроки.
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