Парламент Армении ратифицировал соглашение о трансграничной перевозке опасных отходов через ЕАЭС

Парламент принял проект закона О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов через таможенную территорию Евразийского экономического союза. Как передает «Арменпресс», на заседании НС 17 апреля он был принят 104 голосами “за”.

Проект Соглашения “О трансграничном перемещении опасных отходов через таможенную территорию Евразийского экономического союза” направлен на регулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли между государствами-членами Союза.

Министр окружающей среды Эрик Григорян заверил, что проект соглашения созвучен внутреннему законодательству Республики Армения, а также международным экологическим конвенциям в плане управления отходами.

Анна Григорян