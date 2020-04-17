Парламент Армении ратифицировал кредитное соглашение между Арменией и МБРР

Парламент принял проект закона О ратификации кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития “Второе дополнительное финансирование программы улучшения дорожной сети жизненного значения”.

Как передает «Арменпресс», на заседании НС 17 апреля он получил 105 голосов “за” и 4 воздержавшихся.

Кредитное соглашение было подписано 10 октября 2019 года. Согласно соглашению, банк предоставляет Армении 13 млн 400 000 евро для реализации программы “Второе дополнительное финансирование программы улучшения дорожной сети жизненного значения”. Программа является продолжением Программы улучшения дорожной сети жизненного значения и Дополнительного финансирования Программы улучшения дорожной сети жизненного значения. Она касается части дороги общей протяженностью 450 км, подлежащей ремонту, указанной в кредитном соглашении, 3 программы. В рамках новой программы планируется осуществить ремонт 12 дорожных участков протяженностью 65 км, которые охватят Армавирскую, Арагацотнскую, Араратскую, Гегаркуникскую, Лорийскую, Ширакскую и Сюникскую области Армении.

Анна Григорян