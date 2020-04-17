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Парламент Армении ратифицировал протокол о защите конфиденциальной информации в рамках ЕАЭС

Парламент Армении ратифицировал протокол о защите конфиденциальной информации в рамках ЕАЭС

Национальное собрание Армении ратифицировало протокол о защите конфиденциальной информации в рамках Евразийского экономического союза. Как передает «Арменпресс», проект представил председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян.

Протоколом обеспечивается защита конфиденциальной информации, используемой Евразийской экономической комиссией в рамках осуществления полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции, нарушение которых оказывает или может оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более стран.

По словам Гегама Геворкяна, протокол не имеет никакого отношения к информации, составляющей государственную тайну, которая регулируется законодательством Республики Армения.

Протокол был подписан 3 декабря 2018 года в Москве. Он был ратифицирован 108 голосами “за” и 1 воздержавшимся.

Норайр Шогикян


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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