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Поступления от отчуждения земель полностью будут направляться в бюджеты общин

Поступления от отчуждения земель полностью будут направляться в бюджеты общин

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения. Как передает «Арменпресс», законопроект, представленный правительством, на заседании НС 17 апреля представил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

Проект закона предусматривает передачу прямых и полноценных поступлений от отчуждения земель в бюджеты общин.

Проект закона О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения был принят на заседании парламента во втором чтении и полностью 106 голосами “за”.

Норайр Шогикян


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БелТА


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