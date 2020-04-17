Поступления от отчуждения земель полностью будут направляться в бюджеты общин

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения. Как передает «Арменпресс», законопроект, представленный правительством, на заседании НС 17 апреля представил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

Проект закона предусматривает передачу прямых и полноценных поступлений от отчуждения земель в бюджеты общин.

Проект закона О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения был принят на заседании парламента во втором чтении и полностью 106 голосами “за”.

Норайр Шогикян