Поступления от отчуждения земель полностью будут направляться в бюджеты общин
14:43, 17 Апрель, 2020
Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения. Как передает «Арменпресс», законопроект, представленный правительством, на заседании НС 17 апреля представил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.
Проект закона предусматривает передачу прямых и полноценных поступлений от отчуждения земель в бюджеты общин.
Проект закона О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения был принят на заседании парламента во втором чтении и полностью 106 голосами “за”.
Норайр Шогикян
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