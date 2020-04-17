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В Дании откроются салоны красоты и автошколы

В Дании откроются салоны красоты и автошколы

Дания продолжает ослаблять карантинный режим.

Власти Дании заявили о постепенном снятии ограничений, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на BBC. В частности, с 20 апреля в стране откроются парикмахерские, салоны красоты, автошколы и еще некоторые не крупные компании.

В Дании занятия в школах для детей младше 11 лет уже начались.

Рестораны, бары и спортзалы пока останутся закрытыми. Границы страны также пока закрыты.

С момента вспышки инфекции в Дании насчитывается более 7 000 случаев заражения, 321 человек скончались.


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БелТА


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