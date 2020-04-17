В Дании откроются салоны красоты и автошколы
14:14, 17 Апрель, 2020
Дания продолжает ослаблять карантинный режим.
Власти Дании заявили о постепенном снятии ограничений, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на BBC. В частности, с 20 апреля в стране откроются парикмахерские, салоны красоты, автошколы и еще некоторые не крупные компании.
В Дании занятия в школах для детей младше 11 лет уже начались.
Рестораны, бары и спортзалы пока останутся закрытыми. Границы страны также пока закрыты.
С момента вспышки инфекции в Дании насчитывается более 7 000 случаев заражения, 321 человек скончались.
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