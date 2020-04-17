Второй самолет доставил медикаменты и оборудование в Армению
14:10, 17 Апрель, 2020
15 апреля специальным рейсом из Китая в Армению была доставлена еще одна партия медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.
Партия была приобретена компаниями Эдуардо Эрнекяна:
- ЗАО «Конверс Банк»,
- ЗАО «Международные аэропорты Армении»,
- Вина «Карас»,
- а также за счет финансовых средств, предоставленных другими донорами.
В Армению было доставлено:
✅Более 87 000 защитной медицинской одежды
✅24 000 медицинских масок,
✅ 20,000 защитных масок KN95,
✅ 101 бесконтактных термометров,
✅ Медицинские инструменты,
✅ Биохимическое сырье для подготовки диагностических тестов для коронавируса.
Были также перевезены медикаменты и оборудование, приобретенные за счет государственных средств РА, а также за счет пожертвовании китайских благотворителей.
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