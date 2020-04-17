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Второй самолет доставил медикаменты и оборудование в Армению

Второй самолет доставил медикаменты и оборудование в Армению

15 апреля специальным рейсом из Китая в Армению была доставлена еще одна партия медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Партия была приобретена компаниями Эдуардо Эрнекяна:

  • ЗАО «Конверс Банк»,
  • ЗАО «Международные аэропорты Армении»,
  • Вина «Карас»,
  • а также за счет финансовых средств, предоставленных другими донорами.

 

В Армению было доставлено:

✅Более 87 000 защитной медицинской одежды

✅24 000 медицинских масок,

 20,000 защитных масок KN95,

 101 бесконтактных термометров,

✅ Медицинские инструменты,

✅ Биохимическое сырье для подготовки диагностических тестов для коронавируса.

       Были также перевезены медикаменты и оборудование, приобретенные за счет государственных средств РА, а также за счет пожертвовании китайских благотворителей.


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