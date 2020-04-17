Второй самолет доставил медикаменты и оборудование в Армению

15 апреля специальным рейсом из Китая в Армению была доставлена еще одна партия медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Партия была приобретена компаниями Эдуардо Эрнекяна:

ЗАО «Конверс Банк»,

ЗАО «Международные аэропорты Армении»,

Вина «Карас»,

а также за счет финансовых средств, предоставленных другими донорами.

В Армению было доставлено:

✅Более 87 000 защитной медицинской одежды

✅24 000 медицинских масок,

✅ 20,000 защитных масок KN95,

✅ 101 бесконтактных термометров,

✅ Медицинские инструменты,

✅ Биохимическое сырье для подготовки диагностических тестов для коронавируса.

Были также перевезены медикаменты и оборудование, приобретенные за счет государственных средств РА, а также за счет пожертвовании китайских благотворителей.