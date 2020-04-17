Фонд “Ереван моя любовь” оказывает содействие более 500 нуждающимся семьям

В связи с эпидемией коронавируса Фонд “Ереван моя любовь” осуществляет программу социального содействия в Ереване и в приграничных общинах Чинари, Мовсес, Айгепар, Неркин Кармир ахпюр Тавушской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Фонд “Ереван моя любовь”.

“Более 500 семьям будут предоставлены продукты питания, натуральные соки, сладости, предметы гигиены, медикаменты, канцелярские принадлежности и принадлежности для рисования.

Председатель Совета Фонда “Ереван моя любовь", президент Армении Армен Саркисян всегда призывал уделять особое внимание военным инвалидам, детям с особыми потребностями и гражданам, проживающим в приграничных общинах, посему фонд первоочередным считает предоставление содействия именно лицам из этих групп, и их семьям. “Бенефициарами этой программы являются более 250 социально необеспеченных семей, проживающих в приграничных общинах Тавушской области, семьи 150 детей с инвалидностью, получающих услуги в нашем детском реабилитационном центре “Лусэ”, 100 военных инвалидов, включенных в программу Фонда “Ереван моя любовь” “Защитник Родины”. Отмечу, что еще за несколько месяцев до установления чрезвычайного положения, когда не было даже разговоров об этой инфекции, мы уже провели в Ереване исследование и создали единую информационную базу относительно военных инвалидов”, - сказал директор Фонда “Ереван моя любовь” Аршак Карапетян.

Для того, чтобы социальное содействие было более адресным и необходимым, фонд в Ереване и Тавуше провел оценку нуждающихся семей, попытался понять, в чем нуждаются бенефициары программы, помимо продуктов питания и предметов гигиены, поскольку каждый из них имеет свою специфику.