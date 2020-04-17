США в борьбе с эпидемией коронавируса окажут Армении дополнительное содействие

Правительство США посредством Агентства международного развития США предоставит Армении дополнительное содействие в размере $ 600,000 для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в армянском офисе USAID.

Эти средства будут использованы вместе с объявленным недавно финансированием в размере 1,1 млн долларов по следующим направлениям:

Подготовка лабораторных систем

Усиление контроля за выявлением новых случаев и за зафиксированными случаями

Содействие техническим специалистам в улучшении уровня реагирования и готовности

Содействие коммуникации рисков.