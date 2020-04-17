США в борьбе с эпидемией коронавируса окажут Армении дополнительное содействие
13:19, 17 Апрель, 2020
Правительство США посредством Агентства международного развития США предоставит Армении дополнительное содействие в размере $ 600,000 для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в армянском офисе USAID.
Эти средства будут использованы вместе с объявленным недавно финансированием в размере 1,1 млн долларов по следующим направлениям:
Подготовка лабораторных систем
Усиление контроля за выявлением новых случаев и за зафиксированными случаями
Содействие техническим специалистам в улучшении уровня реагирования и готовности
Содействие коммуникации рисков.
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