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Львы заснули прямо на дороге. Они поняли, что людей на ней больше нет. BBC

Львы заснули прямо на дороге. Они поняли, что людей на ней больше нет. BBC

Рано или поздно животные должны были заметить, что люди вокруг исчезли, и они спокойно могут занимать их территорию. Так и произошло в национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике, где львы решили вздремнуть на некогда оживленной дороге.

Смотритель парка Ричард Соури заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать.

Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека.

Может подумали, что им это приснилось? На самом деле нет.

"Львы привыкли к людям в автомобилях, - объясняет Соури. - У всех животных есть инстинктивный страх перед пешеходами, поэтому если бы я к ним подошел на ногах, они бы никогда не позволили мне подойти так близко".

Ричард Соури сделал эти редкие фото на мобильный телефон из своего автомобиля.


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