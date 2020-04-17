Армен Саркисян принял участие в вебинаре “Квантовое лидерство во время пандемии”

По приглашению организатора “Саммита мыслей” (“Summit of Minds”) авторитетного аналитического журнала “The Monthly Barometer” президент республики Армен Саркисян принял участие в дистанционном вебинаре “Квантовое лидерство во время во время пандемии”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Цикл вебинаров под названием “Что ожидается и как наилучшим образом преодолеть это” инициировал основатель “The Monthly Barometer” Тьерри Малере для того, чтобы выслушать мнения известных лидеров, авторитетных аналитиков, обсудить в экспертной среде ситуацию, обусловленную пандемией нового коронавируса, и пути преодоления ее последствий. Удаленные вебинары предназначены для сообщества “The Monthly Barometer”, в состав которого входят руководители, инвесторы, предприниматели, известные эксперты и аналитики крупных международных компаний.

Говоря в своем выступлении о рисках современного мира, президент Саркисян, в частности, отметил, что мы вошли в новый мир и должны суметь жить по правилам этого мира. “Мир изменился, и в каком-то смысле мы начали замечать это из-за пандемии. Классические формы развития мира изменились, особенно изменилось классическое поведение глобальных рисков, оно становится все более квантовым”.

По словам президента Армении, многие риски, как и все остальные, также проявляют квантовое поведение, оказываясь то в Китае, то в Европе. “Мир изменился, и пандемия, вероятно, ускорит трансформацию классического мира в квантовый мир. Для борьбы с пандемией или с финансовыми кризисами, с различными рисками мы должны начать менять свой образ жизни. Если мы начнем думать об этом мире как о квантовом, то найдем логику объяснения вещей, начнем предвидеть их, конечно, с определенной вероятностью”, - отметил президент Саркисян. - Этот мир меняется и изменится намного быстрее, чем мы можем представить себе. Но мы должны быть готовы. Если будем думать обо всем том, что у нас было до коронавируса, то проведем время впустую. Вирус может снова вернуться и иметь тот же или совершенно другой вид: интернет-вирус, глобальный хакерство и т. д. И все снова остановится. Мы снова будем думать о том, как этот мир будет продвигаться вперед и извлекаь из этого уроки. Мы должны признать, что речь идет вообще не о вирусе. Вирус, да, является трагическим проявлением, унесшим тысячи жизней. Каждое правительство, и включая нашу страну, сегодня борется с вирусом. Однако в результате мы концентрируемся только на вирусе, признавая его как происшествие, которое никогда не повторится. В этом мы ошибаемся. Это новый мир, в котором мы собираемся жить, и мы должны быть готовы принять его, мы должны быть готовы и к следующим”.

По словам президента, в этом новом мире внешние поля могут направлять нас, и, возможно, мы этого даже не почувствуем. “Конечно, мы должны бороться с эпидемиями. Они напоминают нам, что во многих случаях, возможно, мы путешествовали больше, чем было необходимо. Возможно, мы можем заниматься бизнесом, политикой, не путешествуя. Каждое утро, когда я смотрю на гору Арарат с балкона своего дома, она выглядит все яснее, поскольку в Ереване воздух стал чище, чем раньше. Это произошло, поскольку люди водят машину реже, в основном они дома”, -отметил президент Саркисян. “Это очень ощутимо, трагическое событие посылает нам послание о том, что мы должны организовать свою жизнь, причиняя меньше вреда природе. Давайте снова подумаем обо всем этом. Для нас, человеческих существ, посыл этой трагедии таков: почему бы нам не подумать о том, чтобы трансформировать себя? Все наши действия, связанные с управлением рисками, политикой, бизнесом, нашим отношением к природе, должны измениться. Если мы этого не сделаем, то будем вынуждены и в будущем бороться против того или иного вируса. Мы должны тщательно подумать обо всем этом”.

Президент Саркисян отметил, что в последние дни он много общался с лидерами разных стран, международными чиновниками, говорил о новом сотрудничестве, пытался сконцентрироваться на том, какие шаги можно предпринять совместными усилиями после пандемии коронавируса.

Отвечая на вопросы участников, он раскрыл один из этих шагов: “В мире есть разные организации, сверхдержавы, объединяющие различные структуры, однако во всех случаях они касаются мощных государств. Мы должны создать клуб малых, но успешных стран. Это будет клуб, в котором маленькие страны смогут объединиться и представлять свои успехи, неудачи и вызовы. Это не новый альянс или организация, а просто клуб. У меня есть свои определения “маленького” и “успешного”, которые я представил президентам и премьер-министрам успешных стран, которые весьма заинтересованы этой идеей. Этот мир будет намного сложнее, поэтому это должен быть мир, в котором маленькие страны также будут иметь слышимый голос”.

Отвечая на вопрос о подготовке молодого поколения к более благоразумным действиям, президент Саркисян отметил, что прежде чем готовиться, нужно начать слушать их. “Прежде чем давать советы, направления, мы должны выслушать их. Самое худшее заключается в том, что когда ты советуешь, направляешься без реального понимания проблемы. Молодежь гораздо более открыта для новой логики, для них гораздо проще, поскольку в этой новой жизни многое для них естественно. Поэтому, во-первых, мы должны выслушать их, во-вторых, понять, что происходит в мире. И когда все станет понятно, то будет и легко объяснимо”.

Президент выразил уверенность, что выход из кризиса обязательно будет найден. “Я рад, что в ходе этого обсуждения Вы поднимаете очень много вопросов. Это единственный путь к истине. В эти дни важно задавать вопросы и находить решения. Я уверен, что решения будут найдены”, - заключил Армен Саркисян.

В завершение вебинара президент республики пригласил участников принять участие в намеченном на октябрь этого года в Армении “Армянском саммите мыслей”.