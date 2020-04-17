ЮНЕСКО проводит конкурс рисования для детей от 6 до 12 лет

ЮНЕСКО приглашает детей от 6 до 12 лет принять участие в конкурсе рисования. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

“До 17 мая дети могут рисовать памятники, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые имеют для них важное значение. На рисунке могут быть представлены как культурные памятники своей Родины, включенные в Список Всемирного наследия, так и какой-либо другой страны. На сайте ЮНЕСКО можно ознакмиться со всеми культурными памятниками, включенными в Список Всемирного наследия. (http://whc.unesco.org/en/list/).

Отобранные рисунки ЮНЕСКО разместит на своем сайте.

Записи требуют согласия родителя и должны быть распространены на их странице в Instagram от имени участвующего ребенка. Публикация должна быть “публичной” , чтобы она была видна ЮНЕСКО.

Из Армении в списке ЮНЕСКО включены следующие памятники: https://whc.unesco.org/en/statesparties/am

Монастыри Ахпат и Санаин (1996 г., 2000 г.)

Кафедральный собор и церкви Эчмиадзина: Св. Григория Просветителя, Церковь Св. Рипсиме, Церковь Св. Гаяне, Св. Шогакат и храм Звартноц

Монастырь Гегард и верхняя долина реки Азат (2000 г.)

Каким образом можно принять участие в конкурсе?

1.Смотреть/ Follow на Instagram ЮНЕСКО

Сделать лайк на записи относительно выставки маленьких художников ЮНЕСКО Опубликовать фотографию и краткое описание в Instagram , включив имя, возраст и страну, используя хэштег # ShareOurHeritage и указав страницу @ unesco В Instagram история / Instagram story в разделе Share поделиться записью о выставке маленьких художников ЮНЕСКО с хэштегом # ShareOurHerading и отметить страницу @ unesco .

Надеемся, что благодаря этой инициативе дети смогут выразить свою творческую мысль в этот трудный момент, а также получат более глубокие знания о местах культурного наследия мира.

Отметим также, что на сайте ЮНЕСКО помещены мультфильмы для младших зрителей о памятниках Всемирного наследия “Приключения Всемирного наследия Патримонито” (https://whc.unesco.org/en/patrimonito/), - говорится в сообщении МНОКС Армении.