Эксклюзивный концерт, новые вызовы: филармонический оркестр на онлайн площадке

Национальный филармонический оркестр Армении (директор Рузанна Сирунян, художественный руководитель Эдуард Топчян) в условиях чрезвычайного положения ведет свою деятельность на онлайн-площадке, организовывая интересные музыкальные встречи, представляя блестящие выступления оркестра, которые привлекают широкий круг любителей искусства.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» ответственный по связям с общественностью оркестра Астхик Даллакян сказала, что недавно опубликованный на официальной странице филармонического оркестра в Facebook видеоматериал, который молниеносно распространился в интернете и зафиксировал беспрецедентное количество просмотров, был увертюрой оперы “Свадьба Фигаро”.

“Группа музыкантов оркестра дистанционно сыграла это бессмертное произведение Моцарта. Его осуществили это совместно с Armenian National Music. Увертюра длится всего четыре минуты, но ее так приятно слушать. Нужно подчеркнуть, что была выполнена титаническая работа. Уверена, что и после окончания чрезвычайного положения она не потеряет своей актуальности. На нашей странице сейчас идет челендж #Спасибомедработник, к которому с индивидуальными видеообращениями и исполнениями присоединились музыканты нашего оркестра и известные артисты, такие как пианист Симон Трпческа из Македонии, оперные певицы Рузан Манташян из Украины, Лиана Алексанян, которая сейчас находится в Ереване, известная пианистка Вардуи Ерицян из Франции и другие”, - отметила Даллакян.

По ее словам, в эти дни слушатель может узнавать каждого музыканта оркестра индивидуально, поскольку многие делают короткие записи соло или двумя-тремя музыкантами, исполняя произведения Баха, Шуберта, Генделя, а также современных композиторов, демонстрируют виртуозную исполнительскую технику и уникальные приемы записи. В видеороликах исполнители также призывают слушателей оставаться дома, слушать хорошую музыку и не ставить под угрозу свое здоровье себя и здоровье окружающих.

Астхик Даллакян напомнила, что по инициативе правительства Армении 7 апреля группа музыкантов филармонического оркестра провела концерт во дворе одного из домов 15-го квартала. “Концерт, естественно, был посвящен нашим матерям и сестрам. Он был показан в прямом эфире на фейсбуковской странице премьер-министра Никола Пашиняна и получил много откликов. На данный момент в интернете насчитывается около 300 000 просмотров. На нашей странице и много просмотров и других видеоматериалов и отклики пользователей на них утроились”, - подчеркнула Астхик Даллакян и сообщила, что до сих пор в интернете были показаны Симфонию № 2 Арама Хачатуряна, скрипичный концерт Вивальди “Четыре сезона года”, скрипичный концерт в исполнении известной скрипачки Ануш Никогосян и ансамбля “Ассонанс”, была представлена армянская премьера произведения Джиовани Солимы “Tarantulae Cadenzas” в исполнении виолончелиста Нарека Ахназаряна и концерт всемирно известного Готье Капюсона.

В дальнейшем будут показаны эксклюзивные записи 5-й и 6-й симфоний Чайковского, исполненные оркестром под руководством Топчяна и 9-я симфония Дворжака под руководством дирижера Андрея Борейко.

“Как вы знаете, этот год юбилейный для филармонического оркестра – ему исполняется 95 лет. Были отложены очень значительные концерты и мероприятия. Мы с нетерпением ждали встречи с известными дирижерами Андреем Борейко, Чарльзом Дютуа, вели переговоры со всемирно известным Рикардо Мути. Надеемся, что мы все это еще успеем осуществить. В этом году весь мир отмечает 250-летие Бетховена, мы также присоединились к этому празднику с годичным фестивалем “Паломничество к Бетховену”. В течение года мы планировали представить почти все его симфонии и концерты, и другие сопутствующие мероприятия. Из-за чрезвычайной ситуации мы отложили также и открытие этого фестиваля. Мы полны надежд, что после завершения этой ситуации начнем работу с новым размахом, успеем реализовать наши программы и подарим нашим слушателям множество приятных музыкальных вечеров”, - заключил Даллакян.

Анжела Амбарцумян