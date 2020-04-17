Председатель НС коснулся обращения Католикоса об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян считает, что государство и церковь отделены и не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга, однако в то же время замечает, что Католикос Всех армян имеет все те права, которые имеют и другие граждане Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Мирзоян, касаясь обращения Католикоса Всех Армян Гарегина II об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Журналист заметил, что государство и церковь отделены, поинтересовался, может ли обращение Католикоса рассматриваться как вмешательство Церкви в дела государства.

“Государство и церковь отделены. И не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. В то же время Католикос также является гражданином Республики Армения и имеет все те права, которые имеют остальные граждане”, - сказал Мирзоян.

Спикер НС не захотел дополнить сказанное. Он отметил, что любое сказанное слово может получить новый оттенок, а на данный момент это не будет полезным ни для государства, ни для народа. “Конечно, мне есть что сказать, есть отношение к этому, но я не хочу говорить”, - отметил Мирзоян.

14 апреля сайт News.am опубликовал обращение Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, в которой говорится: “Что касается второго президента Армении Роберта Кочаряна, то, будучи информированным о профессиональных мнениях врачей по поводу здоровья президента, считаем важным, чтобы вместе с реализацией правосудия были предприняты все превентивные меры, в том числе и изменение меры пресечения, чтобы в этот период эпидемии ему не угрожали дальнейшие осложнения состояния здоровья”.

Анна Григорян