В Австралии призвали Китай предоставить данные о происхождении COVID-19. РИА Новости

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, сообщает телеканал 9 News.

Даттон отметил, что коронавирус унес жизни более 60 австралийцев и сотни человек в стране находятся в тяжелом состоянии.

"Все эти семьи потребовали бы ответов и прозрачности. Я не думаю, что мы бы попросили слишком много. От нас бы этого точно потребовали, если бы Австралия оказалась в эпицентре распространения этого вируса, в обществе", - заявил он.

"Поэтому я считаю, что это долг Китая ответить на эти вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло, мы не хотим чтобы это повторилось, и мы знаем, что это не первый случай, когда вирус распространился с "влажных рынков", продающих диких животных, и нам нужна честность об этом", - добавил Даттон.

Ранее МИД КНР в ответ на обвинения в сокрытии информации по теме коронавируса заявил, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.