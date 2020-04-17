Никол Пашинян поздравил президента Сирии по случаю национального праздника
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с национальным праздником. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании, в частности, говорится:
“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с национальным праздником Сирийской Арабской Республики.
Армяно-сирийским отношения скреплены исторически сформировавшейся крепкой дружбой, взаимной симпатией, духом сотрудничества и взаимной поддержки.
В течение сирийского кризиса Армения Сирии оказывает твердую поддержку, красноречивым доказательством чего является деятельность Армянской гуманитарной миссии в Алеппо. Уверен, что традиционный диалог между нашими государствами и в дальнейшем будет расширяться и углубляться в интересах наших двух дружественных народов.
Я полон надежд, что Сирия преодолеет существующий кризис и вступит в новый этап прогресса и развития. Пользуясь случаем, хочу подтвердить нашу приверженность делу содействия восстановительным процессам в стране.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии - мира и прогресса”.
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