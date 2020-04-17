Никол Пашинян поздравил президента Сирии по случаю национального праздника

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с национальным праздником. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с национальным праздником Сирийской Арабской Республики.

Армяно-сирийским отношения скреплены исторически сформировавшейся крепкой дружбой, взаимной симпатией, духом сотрудничества и взаимной поддержки.

В течение сирийского кризиса Армения Сирии оказывает твердую поддержку, красноречивым доказательством чего является деятельность Армянской гуманитарной миссии в Алеппо. Уверен, что традиционный диалог между нашими государствами и в дальнейшем будет расширяться и углубляться в интересах наших двух дружественных народов.

Я полон надежд, что Сирия преодолеет существующий кризис и вступит в новый этап прогресса и развития. Пользуясь случаем, хочу подтвердить нашу приверженность делу содействия восстановительным процессам в стране.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии - мира и прогресса”.