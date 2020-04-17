Число подтвержденных случаев в Армении достигло 1 201, выздоровели 44 больных, скончался 1 пациент

В Армении зарегистрировано 42 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 17 апреля составило 1 2001, зарегистрировано 19 летальных исходов. Всего было проведено 10 793 теста. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 44, и общее число вылечившихся уже 402. На данный момент фактическое лечение получают 780 пациентов.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что пациенту, скончавшемуся 16 апреля в медцентре “Сурб Григор Лусаворич”, было 58 лет.

“У 58-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя субтотальная пневмония. У мужчины были и сопровождающие хронические заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия 3-й степени, ожирение 2-3-й степени. В процессе лечения был диагностирован и острый инфаркт миокарда с St-элевацией. 8 апреля было проведено стентирование коронарной артерии, после чего у пациента развились дистресс-синдром, острая дыхательная недостаточность 3-й степени, сепсис, септический шок. После длительного легочного искусственного дыхания развивалась полиорганная недостаточность”, - записала Никогосян.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян