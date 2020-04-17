Трамп о плане возвращения американцев к работе: «Осторожно, шаг за шагом»

Президент Дональд Трамп в четверг изложил основные принципы, с учетом которых экономика США, серьезно пострадавшая в результате пандемии коронавируса, сможет открыться, что позволит вернуть в страну миллионы рабочих мест. Трамп представил новый план в четверг вечером во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Передает русская служба «Голоса Америки».

Президент отметил, что план будет реализовываться с учетом специфики и ситуации в каждом отдельно взятом штате. Штатам при этом следует применять поэтапный подход возвращения американцев к своим рабочим местам – в случае, если будет складываться благоприятная эпидемиологическая ситуация.

«Мы открываем не все сразу, а осторожно делаем шаг за шагом», - подчеркнул президент.

Как сообщает Associated Press, план Белого дома предусматривает ослабление ограничений на экономическую деятельность в районах с низким уровнем инфицирования коронавирусом. В наиболее пострадавших штатах ограничения будут действовать в течение более длительного времени.