В Армении у зараженной коронавирусом матери родился ребенок

В Армении инфицированная коронавирусом женщина родила ребенка. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отметив, что после родов у роженицы тест дал уже отрицательный результат, ребенок сегодня будет протестирован.

“Вчера у нас были первые роды мамы, у которой тест коронавируса был положительным. К счастью, благодаря профессионализму наших врачей и ребенок, и мать чувствуют себя хорошо. После родов тест роженицы дал отрицательный результат, ребенок будет протестирован сегодня. Они еще 14 дней будут находиться под наблюдением врачей”, - написал Торосян.

Норайр Шогикян