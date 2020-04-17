Время в Ереване: 11:07:36,   17 Апрель

В Армении у зараженной коронавирусом матери родился ребенок

В Армении у зараженной коронавирусом матери родился ребенок

В Армении инфицированная коронавирусом женщина родила ребенка. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отметив, что после родов у роженицы тест дал уже отрицательный результат, ребенок сегодня будет протестирован.

“Вчера у нас были первые роды мамы, у которой тест коронавируса был положительным. К счастью, благодаря профессионализму наших врачей и ребенок, и мать чувствуют себя хорошо. После родов тест  роженицы дал отрицательный результат,  ребенок будет протестирован сегодня. Они еще 14 дней будут находиться под наблюдением врачей”, - написал Торосян.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации