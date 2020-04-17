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Продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет запрещена с 2022 года

Продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет запрещена с 2022 года

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законопроект о запрете реализации полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О торговле и услугах” был принят 105 голосами “за”, 1 воздержался.

Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян, представляя проект, напомнил, что он касается пластиковых пакетов. В период с первого по второе чтение правительство представило дополнительное предложение, регулирование будет применяться и в отношении мобильных торговых точек.

Таким образом, проектом предлагается с 1 января 2022 года запретить продажу и реализацию полиэтиленовых мешков и пакетов толщиной до 50 микрон, за исключением произведенных из вторичного сырья.

Анна Григорян


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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