Продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет запрещена с 2022 года

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законопроект о запрете реализации полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О торговле и услугах” был принят 105 голосами “за”, 1 воздержался.

Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян, представляя проект, напомнил, что он касается пластиковых пакетов. В период с первого по второе чтение правительство представило дополнительное предложение, регулирование будет применяться и в отношении мобильных торговых точек.

Таким образом, проектом предлагается с 1 января 2022 года запретить продажу и реализацию полиэтиленовых мешков и пакетов толщиной до 50 микрон, за исключением произведенных из вторичного сырья.

Анна Григорян