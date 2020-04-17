Информация о владельцах ГЭС, ТЭС станет прозрачной
Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный депутатами фракции “Мой шаг” Бабкеном Туняном и Артаком Манукяном законопроект, которым предлагается информацию о реальных акционерах в сфере энергетики сделать прозрачной, раскрывая имена реальных собственников.
Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об энергетике” получил 103 голоса “за”.
В случае принятия предлагаемого проекта информация о лицах, владеющих более 10% акций в компаниях, осуществляющих производство электроэнергии, станет прозрачной, будут выписки, содержащие сведения о реальных владельцах.
Регулирование вступает в силу с 1 января 2021 г.
Анна Григорян
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