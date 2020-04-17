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Информация о владельцах ГЭС, ТЭС станет прозрачной

Информация о владельцах ГЭС, ТЭС станет прозрачной

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный депутатами фракции “Мой шаг” Бабкеном Туняном и Артаком Манукяном законопроект, которым предлагается информацию о реальных акционерах в сфере энергетики сделать прозрачной, раскрывая имена реальных собственников.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об энергетике” получил 103 голоса “за”.

В случае принятия предлагаемого проекта информация о лицах, владеющих более 10% акций в компаниях, осуществляющих производство электроэнергии, станет прозрачной, будут выписки, содержащие сведения о реальных владельцах.

Регулирование вступает в силу с 1 января 2021 г.

Анна Григорян


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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