Семейный капитал будет выдаваться семье сразу

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный депутатом от фракции “Процветающая Армения” Микаелом Мелкумяном законопроект, которым предлагается, чтобы граждане могли получать семейный капитал сразу, а не ежемесячно. Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях” Мелкумяна получил 99 голосов “за”.

Проект об изменении схемы управления семейным капиталом. Мелкумян напомнил, что эта схема с годами менялась. На начальном этапе она выдавалась в размере 25 000 драмов, затем в случае 3-го, 4-го ребенка в размере 500 000 драмов, после в течение 10 месяцев - по 50 000 драмов, в случае 5-го и 6-го ребенка - по 1,5 млн драмов по тому же принципу. Депутат предлагает, чтобы эта сумма предоставлялась сразу, в полном объеме. В случае рождения 3-го и 4-го ребенка государство предоставляет единовременное пособие в размере 1 млн драмов, из которых 500 000 - непосредственно выплачиваемая сумма. При рождении 5-го и каждого последующего ребенка государство предоставляет единовременное пособие в размере 1,5 млн драмов, из которых 1 млн драмов - в качестве семейного капитала.

Анна Григорян