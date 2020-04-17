Законопроект об изменениях в процедуре потребительского кредитования принят в первом чтении

Национальное собрание приняло в первом чтении проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О потребительском кредитовании”.

Как передает «Арменпресс», автором проекта являются депутаты от фракции “Мой шаг” Артак Манукян и Вараздат Карапетян.

“Предлагаемым изменением проектом закона потребитель в договоре о кредитовании посредством своей подписи, а в случае заключения договора электронным способом, путем публикации в электронном виде должен написать, что осознает размер фактической годовой процентной ставки, указав эту процентную ставку”, - отметил Манукян.

Согласно другому изменению, Центральный банк своими нормативно-правовыми актами устанавливает обязательные требования и условия для потребительских кредитов в размере до 300 000 драмов, заключаемых сроком до трех месяцев, правила кредитования, принимая за основу критерии оценки кредитоспособности потребителя, соотношения долга и дохода потребителя, способности потребителя погашать кредит.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, а предусмотренные нормативные правовые акты совет Центрального банка примет в течение 5 рабочих дней после вступления закона в силу.

Проект закона в первом чтении был принят единогласно - 103 голосами “за”.

Норайр Шогикян