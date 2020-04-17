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Католикос Арам I обратился к армянским священнослужителям

Католикос Арам I обратился к армянским священнослужителям

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I обратился к армянским священнослужителям с призывом и оценками. Как передает «Арменпресс», обращение Католикос Арама I поместил на своей официальной странице в Facebook.

“Сегодня более чем когда-либо Армянская Церковь должна быть рядом с народом, добывая духовную пищу, помогая нуждающимся и служа народу. Это призвание армянского священника. Вы, дорогие духовные отцы, в этом духе закалились в Антилиасе и служите с глубоким осознанием своего звания. Внимательно следим за Вашей пастырской работой. Мы высоко ценим Вашу служебную преданность. Пусть Господь наш Иисус Христос воздаст Вам плату. Молитесь за сынов нашего народа”, - записал католикос Арам I.

Норайр Шогикян


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