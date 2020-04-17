Айку Марутяну представлено предложение о строительстве нового жилого комплекса

Мэр Еревана Айк Марутян встретился с представителями компании “Реновейшн проджект менеджмент кампни”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках встречи мэру было представлено предложение о строительстве жилого комплекса на территории, прилегающей к улице Алабяна.

Согласно эскизному проекту, планируется строительство пяти многоэтажных домов, что полностью решит проблему переселения жителей из шести домов с высокой степенью аварийности, находящихся на данной территории. Заселение начнется сразу после завершения строительства зданий. Планируется, что жителям в новых многоквартирных домах будут предоставлены квартиры в соответствии с их жилплощадью, а владельцы гаражей получат помещения на подземных автостоянках.

Мэр Айк Марутян отметил важность социальной составляющей программы, которая будет способствовать решению проблемы жителей домов с высокой степенью аварийности, находящихся на данной территории, они будут жить в безопасных и комфортных условиях. Кроме того, на территории около 35 000 кв / м будет застроено около 6 000 кв / м, остальная часты будет полностью благоустроена, озеленена и станет общественной территорией общего пользования. Мэр Еревана еще раз подчеркнул, что община поддерживает всех тех инвесторов и застройщиков, которые параллельно с благоустройством города решают также и важные социальные проблемы. В ближайшее время программа будет представлена на обсуждение правительства.