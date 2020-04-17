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Джалал Арутюнян посетил боевые позиции

Джалал Арутюнян посетил боевые позиции

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Джалал Арутюнян 16 апреля в очередной раз посетил боевые позиции одной из воинских частей, дислоцированных в юго-восточном направлении. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

В ходе визита на передовую в сопровождении командования соединения и воинской части командир армии беседовал с бойцами, ознакомился с проведенными в последнее время работами по инженерному оснащению позиций, повышению эффективности ведения огня, оперативной ситуацией в условиях непосредственного общения с противником, социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Затем, с целью проверки боеспособности, боевой готовности и практических навыков, стоящих на посту, командующий АО выдвинул им необходимые задачи, вытекающие из выполнения профессиональных обязанностей в конкретных ситуациях, проследил за ходом их выполнения и с целью устранения замеченных недостатков для повышения уровня подготовки дал им соответствующие указания и поручения.


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