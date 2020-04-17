COVID-19. СМИ: число смертей в Китае резко возросло: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 2 млн 183 877 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 146 000. Число выздоровевших более 552 771 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 678 210 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 34 641 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 184 948. Число смертности в Испании составляет 19 315 человек.

В Италии число инфицированных - 168 941 человек, число летальных исходов - 22 170. Во Франции - 165 027 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 17 920. В Германии - 137 698 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 4 052. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 103 093 инфицированных, число летальных исходов - 13 729. В Китае - 82 692 инфицированных, 351 новых случая, скончались 4 632 человек. За сутки было зарегистрировано 1 290летальных исходов, в то время как в последние дни этот показатель резко снижался. Бывали дни, когда в Китае не умитрали.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 77 995 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 869 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 74 103, в Бельгии - 34 809, в Бразилии – 30 891, в Канаде – 30 106, в Нидерландах - 29 214. В России - 27 938, число летальных исходов - 232.

В Грузии зарегистрировано 348 случаев заражения коронавирусом, 3 летальных исхода.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 5 825 человек, здесь зарегистрировано 35 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 4 103 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 196 человек. Число инфицированных - 2 673. Число инфицированных в Ираке - 1 434, смертность - 80. В Кувейте зарегистрированы 3 летальных случая, 1 524 случаев заражения

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.