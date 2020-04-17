В Национальном собрании Армении продолжается четырехдневное заседание: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

В Национальном собрании Армении продолжается четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», на заседании 17 апреля депутаты обсудят в первом и втором чтении и проголосуют по ряду законопроектов.

Депутаты в первом чтении обсудят проекты законов О внесении дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения и о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения.

Во втором чтении будут представлены законопроекты О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об административно-территориальном делении Республики Армения”, О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О таможенном регулировании”.

Парламент рассмотрит также ратификацию Соглашения “О трансграничном перемещении вредных отходов через таможенную территорию Евразийского экономического союза”, ратификацию кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития “Второе дополнительное финансирование программы улучшения дорожной сети жизненного значения”, ратификацию Протокола Республики Армения “О порядке защиты конфиденциальной информации при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции и об ответственности за ее разглашение” от 12 ноября 2014 г.

Параллельно с заседанием 17 апреля при закрытом и тайном голосовании состоятся выборы председателя Центрального банка. На этот пост фракция “Мой шаг” выдвинула кандидатуру Мартина Галстяна.

Норайр Шогикян