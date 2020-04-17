Цены на цветные металлы - 16-04-20

ЛОНДОН, 17 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.80% и составила 1507.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.25% и составила 5085.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.23% и составила 1686.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.07% и составила 11795.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.52% и составила 15273.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.08% и составила 1922.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.97% и составила 18364.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.