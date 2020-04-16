Из Китая в Армению прибыла очередная партия средств медицинского назначения и оборудования

Специальным рейсом, организованным комендатурой Армении, из Китая в Армению 15 апреля доставлена очередная партия средств медицинского назначения и оборудования. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян.

«В Армению привезено:

более 87 000 защитных медицинских форм,

24 000 медицинских масок,

20 000 защитных масок KN95,

101 дистанционный термометр,

медицинские инструменты,

биохимическое сырье для производства тестов на коронавирус.

Большая часть средств была куплена на финансовые средства, предоставленные WFP, компаниями Эдуардо Эрнекяна, фондом “Мой шаг”, фондом “Измирлян”, фондом “Галуст Гюлбенкян”, гуманитарным фондом “Св. Саркис”, ВАБС и другими донорами.

Также привезены медикаменты и оборудование, приобретенные за счет государственных средств Республики Армения, а также пожертвованные китайскими благотворителями.

Мы благодарим все ведомства, которые участвовали в процессе, а также правительство Китая, за поддержку в организации рейса», - отметил Тигран Авинян.