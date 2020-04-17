Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армения входит в число лидеров по лечению эпидемии

“Насколько система здравоохранения нашей страны готова была преодолеть этот вызов, как оказавшиеся на передовой медработники повели себя в процессе общения с первыми инфицированными людьми и их лечения? Об этом в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” рассказала уже вернувшаяся домой из изоляции, заведующая отделением гепатологии инфекционной больницы “Норк”, гепатолог, председатель Ассоциации гепатологов Армении Асмик Казинян. По ее оценке, система здравоохранения Армении смогла реорганизоваться и осуществить те важные 4 операции по борьбе с предотвращением коронавируса, которые применял Китай. Они связаны с быстрым выявлением инфекции, быстрого информирования, быстрой изоляцией и лечением.

“В Армении эти действия достаточно скоординированы и находятся на высоком уровне организации. Сегодня мы с удовлетворением констатируем, что в борьбе с коронавирусом Армения входит в список передовых стран”, - сказала она, указав на то, как здравоохранительная система страны смогла оперативно перепрофилировать медцентры и обеспечить соответствующее количество изоляторов”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.