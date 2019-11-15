Предстоящие на 17 апреля мероприятия
21:11, Апрель 16, 2020
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- 21:55 Из Китая в Армению прибыла очередная партия средств медицинского назначения и оборудования
- 21:11 Предстоящие на 17 апреля мероприятия
- 20:22 Мы задавали более серьезные вопросы, а не о 400 и 800 гектарах: Андраник Кочарян
- 20:13 Некоторые ответы Сержа Саргсяна были исчерпывающими, а некоторые - нет: депутат
- 19:56 Обсуждены процесс реализации социально-экономических мероприятий и возможности стимуляции экономики
- 19:41 Путин отложил проведение парада Победы в Москве
- 19:35 Серж Саргсян призывает не руководствоваться теориями заговора.
- 19:29 Я убедился, что решение принять участие в заседании комиссии было правильным: Серж Саргсян
- 18:18 "Республика Армения": А.Оганесян: "В Армении количество тестов на допинг сократится на 20%"
- 18:17 "Республика Армения": Неофициальные концерты на официальной странице Правительства
- 18:14 "Республика Армения": Координация усилий. Страны ЕАЭС реализуют пакет совместных антикризисных мер
- 18:12 "Республика Армения: Создание отечественных аппаратов ИВЛ выходит на опытно- проектировочный этап
- 18:10 В Армении на борьбу с коронавирусом собрано более 967 млн драмов
- 18:04 COVID-19. Количество инфицированных в мире превысило 2 млн 100 тыс: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
- 17:47 Глава МИД Армении направил письмо генеральному секретарю ООН
- 17:32 Бесплатная доставка в рамках новой акции IDBank-а, Visa и Menu.am
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-04-20
- 17:25 Азиатские индексы - 16-04-20
- 16:52 Голосование по избранию председателя Центробанка Армении состоится 17 апреля
- 16:36 ВОЗ рассказала о последствиях прекращения финансирования со стороны США.РИА Новости
- 16:33 Призыв Генсекретаря ООН к немедленному всеобщему прекращению огня - необходимость: МИД Арцаха
- 16:10 Армен Саркисян провел неофициальную встречу с избранным президентом Арцаха Араиком Арутюняном
- 16:04 “Эстафета Победы” дошла до Армении
- 15:48 Президент Армении назначил судью суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана
- 15:37 Армения импортировала из Китая 100 тысяч реагентов для производства тестов коронавируса
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